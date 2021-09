Ukraine-France : marche ou Kiev

Après sa rentrée manquée contre la Bosnie (1-1) en milieu de semaine, l'équipe de France retrouve l'Ukraine et le stade olympique de Kiev, où elle n'a jamais gagné, avec l'envie de gagner en confiance et de conforter sa première place de groupe.

Une crise de confiance et de résultats

À force de se balader dans son costume de championne du monde ces trois dernières années, l'équipe de France avait presque oublié les sensations des lendemains qui déchantent. La rentrée des classes manquée contre la Bosnie (1-1), mercredi à Strasbourg, a mis du plomb dans l'aile à la thèse de l'accident pour expliquer l'échec tricolore au dernier Euro. Quoi qu'en disent Didier Deschamps et son armée, le tournoi de l'été n'est pas encore dans le rétro, même si les Bleus ont désormais besoin d'avancer vers un autre objectif : la Coupe du monde au Qatar, dont le coup d'envoi sera donné dans moins d'un an et demi. La route de la rédemption passe donc maintenant par Kiev, plus précisément au NSC Olimpiski, où la France n'a jamais battu l'Ukraine en trois rencontres (deux nuls et la fameuse défaite 2-0 du 15 novembre 2013, dont les seuls rescapés aujourd'hui sont Hugo Lloris, Steve Mandanda, Paul Pogba et Karim Benzema)., a confirmé Hugo Lloris, qui était aussi de la partie lors de la défaite contre la Suède dans la capitale ukrainienne à l'Euro 2012.