UEFA 1, Superligue 0, fin de la première mi-temps

Panique à bord. La FIFA, accompagnée des six fédérations continentales, vient de modifier son règlement afin d'interdire explicitement à tout joueur de participer à une compétition non officielle indépendante. Le message est clair : ils veulent clairement la mort de la Superligue européenne.

La Covid-19 a été un accélérateur

Cela fait des années que l'on en parle. Déjà, en 2001, les quatorze clubs européens les plus riches s'étaient constitués autour du G14 pour réfléchir à la constitution d'un championnat européen fermé, en opposition à la toute-puissante UEFA. À force de manœuvres politiques, ils avaient pu obtenir des concessions et des passe-droits de la part de l'instance européenne, sans doute apeurée par la perspective d'une compétition concurrente. Jusqu'ici, la Superligue n'était qu'un outil politique, qu'un moyen de pression.D'ailleurs, selon un ancien cadre de l'ECA, le syndicat des clubs, interrogé en octobre dernier sur le sujet,Mais si les choses commençaient à changer ?Depuis la crise sanitaire de la Covid-19, les finances des clubs sont exsangues, tout le monde est touché, y compris les géants comme le Real Madrid ou le FC Barcelone. Ce dernier, par exemple, a atteint une dette record de 900 millions d'euros, d'après la presse catalane. Les huis clos imposés, couplés aux pertes commerciales, aux retraits des sponsors et à l'arrêt des revenus de marketing ont bouleversé les économies déjà fragiles des équipes. Afin d'y faire face, ces dernières pensent avoir trouvé la solution : et si on la créait enfin, cette Superligue européenne ?Cité par le, en Grande-Bretagne, des experts auraient chiffré le gain potentiel d'une telle compétition fermée, entièrement dédiée aux grandes équipes du continent, à exploitation internationale, sans contrainte ni régulation, à plus de 6 milliards d'euros par saison. Soit trois fois plus que la Ligue des champions. Avec un tel outil, les droits TV exploseraient ainsi que l'intérêt du nouveau public, millenials ou asiatique. Quant aux supporters ancestraux européens, ils en seraient résolus à voir leurs équipes favorites lors de matchs délocalisés dans le monde Lire la suite de l'article sur SoFoot.com