Twitch : c'est quoi cet engouement autour du FC Silmi ?

Comment 8 streamers arrivent-ils à réunir des dizaines de milliers de personnes sur Twitch chaque lundi soir pour les voir galérer dans les affres des basses divisions du mode Club Pro sur FIFA 21 ? Retour sur l'engouement autour du FC Silmi avec son gardien, Ponce.

Des pics d'audience à 100 000 viewers

Chaque lundi, c'est la même rengaine. Le petit monde de Twitch est en ébullition au moment de retrouver l'équipe du moment, le FC Silmi. Derrière ce nom qui évoque un amour inconditionnel pour les missiles en pleine lucarne, on retrouve 8 streamers renommés : Domingo, DFG, Étoiles, Jiraya, Mister MV, Ponce, Rivenzi et Xari. Ces derniers cherchaient un nouveau titre multi-joueurs pour diversifier leurs lives, et surtout pour rigoler entre eux. Et quand on est nombreux, le choix n'est pas large derrière les redondantset. Si l'idée de partir surparaissait incongrue pour certains d'entre eux, assez éloignés des simulations sportives, le mode de jeu Club Pro a changé la donne. Ce dernier, qui permet de créer son propre joueur et de le personnaliser (physique, aptitudes footballistiques et poste sur le terrain) est jouable jusqu'à 11 et propose un système compétitif avec des divisions à monter/descendre.Du pain béni pour ces 8 streamers ? Pas forcément, quand on s'intéresse à leurs communautés qui sont souvent fans d'autres jeux comme des MOBA, des RPG ou d'autres jeux considérés pour les puristes. Ce fut d'ailleurs le cas pour Ponce, gardien émérite du FC Silmi :"Je déteste le foot ou FIFA, mais le FC Silmi, c'est trop bien."Le succès du FC Silmi est colossal depuis le lancement de cette aventure en février dernier. En cumulant les viewers des 8 lives, la barre des 100 000 spectateurs est souvent dépassée. Mais comme l'indique Ponce, ce n'est pasOn peut presque parler de comportements de supporters quand on assiste à ces soirées en voyant certaines réactions sur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com