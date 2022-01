Tunisie-Mali, la comédie de l'année

Il aura donc fallu attendre dix matchs pour être témoin du plus grand moment de cette CAN 2021. La rencontre Tunisie-Mali qui se déroulait ce mercredi 12 janvier a été secouée par un épilogue inattendu. Des décisions pour le moins étranges, trois coups de sifflet finaux et un arbitre soupçonné de corruption par le passé. Décryptage d'une pièce de théâtre qui n'a pas fini de faire de bruit.

Les trois coups

"Il devait y avoir 7 ou 8 minutes de temps additionnel. Sa décision est inexplicable" Mondher Kebaier, sélectionneur tunisien

Même avec des stades souvent vides, des rencontres toutes autant soporifiques les unes que les autres et une période malheureusement bousculée par l'émancipation malheureuse du coronavirus, cette CAN a le mérite de nous offrir des scénarios alors encore insoupçonnés. Ce mercredi 12 janvier, pour le compte du choc du groupe F entre la Tunisie et le Mali , les admirateurs du ballon rond ont été témoins d'une triste spectacle qui marquera pour un moment l'histoire de la compétition. Et pas seulement à Tunis et Bamako.85et six secondes de jeu. Alors que les Maliens sont de plus en plus acculés dans leurs derniers mètres par les Aigles de Carthage, qui tentent tant bien que mal de revenir au score, l'arbitre de la rencontre regarde sa montre, et siffle la fin du match. Dans l'incompréhension la plus totale, la crispation devient reine avant de vite laisser la place à l'agacement. Tout le banc de la Tunisie se révolte et un des adjoints du sélectionneur maghrébin, Mondher Kebaier, se frictionne avec l'arbitre assistant. La situation est dérisoire alors que, côté jardin, les supporters du Mali fêtent déjà leur entrée en lice réussie . Un succès portant à douze, leur nombre de matchs d'ouverture sans défaite dans la compétition continentale. Sept victoires, cinq nuls et aucune défaite. Mais ça, c'était avant que l'arbitre de la rencontre Janny Sikazwe ne se rende compte de son erreur. Le chrono est relancé.Quelques minutes plus tard, l'homme en rouge va récidiver. À plus grande échelle. Cette fois-ci c'est plus fort, plus inattendu. Alors que le chrono affiche 89 minutes et 43 secondes, l'arbitre zambien siffle de nouveau la fin du match , soit treize secondes avant la fin officielle de la rencontre. Excédés, le staff ainsi que les joueurs de la sélection tunisienne… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com