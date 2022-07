Tudor, ça réveille

Arrivé dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille, le nouvel entraîneur de l'OM, Igor Tudor, débarque avec des principes tactiques forts. De quoi remodeler dans les grandes largeurs le style de jeu du club phocéen.

Les ailes du désir

Retiré des bancs depuis 2019, Marcello Lippi a du temps pour lui. Notamment pour observer la Serie A sous toutes ses coutures. Sommé par lade distribuer les bons et les mauvais points de la saison 2021-2022, lenommait spontanément Igor Tudor, qu'il avait dirigé à la Juventus, de 2001 à 2004 :Difficile, à l'issue de la saison dernière, ne pas saluer le travail de celui qui a emmené le Hellas à une surprenante 9place de Serie A. Une réussite d'abord construite sur une méthode - un logiciel tactique - qui s'avère bien distinct de ce que Jorge Sampaoli a murmuré à l'oreille des joueurs olympiens pendant une saison et demie.Avec ballon d'abord, alors que l'Argentin était un obsédé compulsif de la possession de balle. Soit l'exact opposé de ce que prône Tudor. Douzième équipe à plus tenir le ballon en Serie A la saison dernière, le Hellas s'était d'abord distingué en proposant un jeu direct et vertical. Tudor attendait de sa paire de milieux axiaux Veloso-Ilić une mobilité supérieure, tant pour créer du surnombre à la relance que pour multiplier les appels et les fausses pistes dans l'axe du terrain. L'idée ? Attirer l'adversaire au centre, pour mieux libérer les côtés. C'est là que le 3-4-2-1, formation fétiche de Tudor, prenait tout son sens. Lancés dans la profondeur, les pistons avaient pour office de provoquer des un-contre-un sur les ailes, tandis que les autres joueursdevaient créer une supériorité numérique dans la même zone. Soit pour multiplier les possibilités de combinaison dans les petits espaces, soit pour la faire à l'envers à l'adversaire, en reversant ensuite complètement le jeu sur l'aile opposée.Offensivement, la recette a clairement fait ses preuves à Vérone : avec 65 buts marqués, le club jaune et bleu a fini 5meilleure attaque de Serie A la saison dernière. Tout cela sera-t-il seulement reproductible à l'OM ? À Vérone, Tudor