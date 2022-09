Tuchel, une nouvelle fois sur la touche

Après une déroute en Croatie lors la première journée de la Ligue des champions (1-0 face au Dinamo Zagreb), Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions d'entraîneur de Chelsea ce jeudi. Une décision surprenante malgré un début de saison en demi-teinte.

C'est le coup de tonnerre que personne n'avait vu venir. Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des champions avec lesen 2021, n'est plus l'entraîneur de Chelsea. La défaite contre lesmardi (1-0) aura été celle de trop pour l'Allemand, qui fêtait son 100match sur le banc de l'équipe londonienne.

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel.

Dix entraîneurs en dix ans à Chelsea

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022L'ancien entraîneur du PSG - qui avait déjà été remercié de manière quelque peu brutale de la capitale française le 29 décembre - paye une entame de saison moyenne, aussi bien au niveau du jeu que dans les résultats : 10 points pris en six matchs (3 victoires, 1 nul, 2 défaites), soit 5 de moins que le leader, Arsenal. Des débuts pas forcément idylliques mais loin d'être catastrophiques, ce qui renforce l'aspect déroutant de ce choix. D'autant que la somme astronomique de 282 millions d'euros a été investie lors du mercato estival. Sterling, Koulibaly, Aubameyang ou encore Wesley Fofana, des noms clinquants, tous validés par Tuchel, avec lesquels il aura eu peu d'occasion de jouer. Le foot est cruel, les retrouvailles avec l'ex-buteur du BVB auront été brèves.Le rachat du club au mois de mai par Todd Boehly et son consortium a sans doute joué un rôle important dans cette décision. Quoi de mieux pour prendre les rênes d'un club que d'introniser soit même un entraîneur. Graham Potter, Mauricio Pochettino et Zinédine Zidane seraient les mieux placés pour succéder au natif de Krumbach. Le favori selon les tabloïds outre-Manche serait l'Anglais, homonyme du magicien Harry et actuellement à la tête de Brighton. Quel qu'il soit, le futur coach dessera le dixième du nom en dix ans. En poste depuis le mois de janvier 2021, Tuchel peut partir la tête haute. Vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles cinq mois seulement après son intronisation, de la Supercoupe d'Europe ou encore de la Coupe du monde des clubs, son…