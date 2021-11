Tu sais que tu vibrais devant l'équipe d'URSS quand...

L'Union soviétique a disputé le tout dernier match de son histoire il y a 30 ans jour pour jour, à Chypre. Une victoire anecdotique (0-3) en forme de chant du cygne pour une sélection qui, avec un collectif savamment rodé, des joueurs emblématiques et des entraîneurs à la dégaine mémorable, a laissé une empreinte indélébile sur le football du XXe siècle. Toi aussi, tu sais que tu vibrais devant l'équipe d'URSS quand...

... forcément, tu as plus de 30 ans. Rien que ça, déjà, ça fait un peu mal.... pour toi, le collectif prime sur l'individu. Et pas qu'en football.... tu te souviens avec émotion du but victorieux de Viktor Ponedelnik en prolongation de la finale de l'Euro 1960. À jamais les premiers.... tu ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi l'Espagne ne s'était pas pointée le jour de son quart de finale face à l'URSS. Franco craignait trop de voir son équipe prendre une rouste, sans doute.... ça ne te dérange absolument pas que Lev Yachine soit encore le seul et unique gardien Ballon d'or de l'histoire. Personne ne lui est arrivé à la cheville depuis, sauf peut-être Rinat Dasaev.... en cours d'histoire, tu étais incollable sur la doctrine Jdanov. Mais tu maîtrisais beaucoup moins la doctrine Truman.... tu es d'accord avec les Uruguayens : un titre olympique vaut bien un sacre en Coupe du monde. Donnez-nous nos deux étoiles !... tu as fondé une amicale des supporters désœuvrés avec des camarades venus de RDA et de Yougoslavie.... ce maillot CCCP blanc avec les fines bandes rouges te met dans tous tes états.... tu roules en Lada.... on peut encore te surprendre en train de lâcher desen plein match.... tu regardes avec mépris ceux qui se pâment devant Pep Guardiola ou Jürgen Klopp. Parce que le GOAT ultime des entraîneurs, ça restera Valeri Lobanovski.... au fait, il souriait, parfois, Lobanovski ?... tu écoutes toujours les Chœurs de l'Armée rouge en boucle.... ce Luzhniki-là, qui sent encore la peinture fraîche, très peu pour toi. Le stade central Lénine, en revanche...... pour toi, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com