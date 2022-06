Tu sais que tu vas saigner Mario Strikers : Battle League Football quand...

Ce vendredi 10 juin sort sur Nintendo Switch Mario Strikers : Battle League Football, la suite, quinze ans après, d'une franchise qui avait marqué les esprits avec Mario Smash Football sur GameCube et Mario Strikers Charged Football sur Wii. Et toi, tu sais que tu attends avec impatience ce nouvel opus quand...

... tu as toujours rêvé d'un five où tous les coups sont permis.... tu es encore traumatisé par les flatulences de Wario.... et les coups de massue des Frères Marto.... tu n'es pas toujours d'accord avec ce qui est écrit sur Sofoot.com .... maintenant quen'est pluset quen'est plus, ça n'a plus d'intérêt.... tu as rallumé la Wii et la GameCube, en attendant. Et franchement, les graphismes n'ont quasiment pas changé...... tu es Ponce.... tu as pris le train du foot féminin très tôt, à partir du moment où tu as pu casser des gueules et des lucarnes avec Peach ou Daisy.... tu n'as pas appris le redoublement de passes avec Johan Cruyff, Pep Guardiola, Vicente del Bosque ou Coco Suaudeau, mais avec Mario, Yoshi, Toad et Koopa.... tu attends également le retour de... tu préfères la Battle League à la Superligue.... tu as compris le concept du heavy metal football de Jürgen Klopp devant ta Wii.... tu préfères les arbitres anglais qui laissent jouer. Et tu te dis que c'est sûrement Anthony Taylor qui officie dans... la longévité de Gigi Buffon, l'indiscutabilité d'Hugo Lloris, la solidité de Thibaut Courtois : tu sais qu'au poste de gardien, on ne fait pas mieux que Vector.... tu as su dès la jaquette que ce jeu allait te mettre une torgnolle....… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com