Tu sais que tu es fan de Karim Benzema quand...

Ce soir c'est le grand soir. Celui qui doit voir ton protégé toucher du doigt le graal suprême : son premier Ballon d'or. Toi, tu sais que tu es fan de Karim Benzema quand...

... La première chose que tu demandes chez le coiffeur, c'est... Tu es capable de passer 1010 minutes à ne rien faire.... Tu t'es farci un album de Lacrim sans broncher.... Mais tu as aussi eu ta période Rihanna, entre 2014 et 2015.... Tu ne sais pas comment enlever un bandage au poignet.... Tu as du mal avec les maths, parce que ce qui compte ce sont les actes, pas les stats.... Tu ne sais pas que tu as le droit de marquer d'en dehors de la surface de réparation.... Tu n'as jamais accepté une partie de karting.... Quand tu as loupé tous tes face-à-face au, tu te rattrapes en rappelant ton nombre de passes dé.

jxidisisiss zodosoz pic.twitter.com/RWTqINSIpN

— khouճ (@TLCDL_) October 1, 2022... Tu ne connais pas la crise de la trentaine.... D'ailleurs, tu as même dû attendre tes 30 piges pour qu'on te prenne au sérieux.... Il est sur le podium des fiertés de ta ville, avec le tacos et le funk. Et ce n'est pas le numéro 3.... Tu sais que ce n'est pas Sir Alex Ferguson qui a donné une carrière à Cristiano Ronaldo.... Tu sais qu'aucun stade Léo-Lagrange de France ne vaut celui de Bron .... Tu te demandes encore comment Benoît Costil a pu continuer sa carrière après ça.

@SMCaen_officiel c'était en 2007 aussi ! #SMCOL #teamOL pic.twitter.com/JjCZGT5Hr6

— Olympique lyonnais (@OL) August 25,