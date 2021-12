Tu sais que tu as suivi le foot en 2021 quand...

Bientôt, il n'y en aura plus que pour 2022, sa phase retour de Ligue 1, son PSG-Real en C1, son Euro féminin et son Mondial au Qatar. Mais profitons du peu de temps avant le Nouvel an pour repenser une dernière fois à l'année écoulée. Toi aussi, tu sais que tu as suivi le foot en 2021 quand...

... tu as pris un pied fou devant la Ligue 1.... sauf, bien sûr, quand les matchs ont été interrompus par des jets de bouteilles intempestifs .... tu as dû attendre l'été pour ENFIN pouvoir remettre un pied au stade.... André Villas-Boas a claqué la porte sans crier gare , Jacques-Henri Eyraud a été remplacé par un fan de: l'OM reste égal à lui-même, et pourvu que ça dure.... tu as écouté une conférence de presse de Mauricio Pochettino, avec l'espoir d'apprendre des choses intéressantes. Sans doute le moment le plus barbant de ton année.... tu as été étonné de voir le PSG se faire taper par Lorient et Nantes, et tu as fini par comprendre qu'il ne serait pas champion.... tu as été subjugué par l'efficacité létale du LOSC de Christophe Galtier, et tu as fini par comprendre qu'il serait champion .... tu as aperçu Raymond Domenech reprendre du service sur un banc de Ligue 1. Ce fut bref .... tu as dit adieu à la chaîne Téléfoot.... puis tu as retrouvé quasiment les mêmes têtes quelques mois plus tard, juste après avoir pris ton abonnement chez Prime Video.... d'ailleurs, tu essaies d'articuler len-te-ment, comme Thierry Henry. Mais tu ne dégages pas du tout le même charisme et c'est juste ridicule, en fait.

La version intégrale de l'entretien entre Thierry Henry et @KMbappe est sur notre chaîne YouTube. #PrimeVideoLigue1 #ThierryHenry #Mbappé pic.twitter.com/i6bHplB8rf

