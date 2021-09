Tu sais que tu as connu les Milan-Liverpool quand...

C'est une anomalie aussi folle que légendaire : l'AC Milan et Liverpool n'ont croisé le fer qu'à deux reprises dans leur histoire, et c'était toujours sur la plus haute marche de la coupe aux grandes oreilles. Une quinzaine d'années après tout ça, les deux géants du football européen se retrouvent en phase de groupes de Ligue des champions pour une belle qui aura forcément moins de prestige. Il faut dire que de l'eau a coulé sous les ponts, mais les souvenirs sont intacts. Toi, tu sais que tu as connu les Milan-Liverpool quand...

Two clubs steeped in European history ?Tomorrow, we meet at Anfield for the first time... pic.twitter.com/YRrP29LQqa -- Liverpool FC (@LFC) September 14, 2021

... tu sais que la vengeance est un plat qui a le temps de refroidir 728 jours.... tu as connu le foot en clair. Et sans pubs entre les compositions d'équipes et le coup d'envoi.... et TF1 sans Nicolas Canteloup, aussi.... c'est la dernière fois que tu as vu le Milan à un niveau digne de ce nom en Coupe d'Europe.... tu retiens que Yoann Gourcuff, Djimi Traoré et Djibril Cissé (en slip) sont champions d'Europe. Pas Zlatan Ibrahimovi?.... tu collectionnais les Oufballs.... tu as connu Rafa Benítez quand il avait le cote.... tu n'as pas oublié que quelques mois avant son sacre d'Athènes, le Milan tombait à San Siro face au LOSC de Peter Odemwingie.... tu te demandes pourquoi on présente la Bundesliga comme le championnat des grosses frappes, alors que Vladimír Šmicer n'y a jamais joué.... tu sais que la capitale de la mode était aussi celle du football en 2006-2007.... deux buts en vingt matchs de Serie A, et deux en une finale de Ligue des champions : tu n'en as jamais voulu à Filippo Inzaghi de choisir ses matchs.... et tu n'as jamais vu quelqu'un l'égaler en matière de célébration au poteau de corner, non plus.... d'ailleurs, des buts Lire la suite de l'article sur SoFoot.com