Tu sais que tu as connu la chaîne Téléfoot quand...

Ce fut bref, mais intense. Téléfoot, la chaîne du foot, c'est déjà terminé. Tu as de la chance (ou pas), tu avais décidé de t'abonner, et donc, tu pourras en parler aux futures générations. Tu sais que tu as connu la chaîne Téléfoot quand...

Game over : la chaîne Téléfoot va s'arrêter !

... on t'a demandé de payer 25 euros par mois pour regarder la Ligue 1 et la Ligue 2. Et tu as logiquement dit non.... on est revenu te voir quelques semaines plus tard en t'expliquant qu'il y aurait aussi la Ligue des champions. Et là, tu as dit oui.... en revanche, le jour de la reprise de la C1, tu as découvert que ton offre 100% numérique à 15 balles n'incluait que la Ligue 1 et la Ligue 2. Foutus petits caractères.... peut-être même que tu as souscrit à un abonnement box ET un abonnement smartphone juste parce que tu as mal lu les consignes. Oui, tu es aussi un bolosse dans cette histoire.... tu as pris un abonnement avec engagement d'un an pour une chaîne qui a duré six mois. Bien vu.... tu es retombé amoureux de Christophe Jallet, Benjamin Nivet et Mathieu Bodmer.... d'ailleurs, Mathieu Bodmer a un vrai look de concessionnaire automobile quand il porte la cravate.... tu ne peux pas t'empêcher de rajouter "LA chaîne du foot" à chaque fois que tu prononces son nom, même six mois plus tard.... tu as une Smart TV Android... ah bah non, du coup.... le seul Night club ouvert en France était tenu par Marine Marck et Pierre Nigay.... tu t'es perdu sur des chaînes comme Lucky Jacks.tv, Olympia TV ou Libido TV au moment de chercher les canaux de Téléfoot Stadium.... tu t'es ditOui tu es un peu altermondialiste, mais tu avais quand même bien mal au cul chaque dimanche soir...... tu as entendu des commentateurs répéter que la triplette offensive du FC Metz était 100% Génération Foot. Sachez-le : Opa Nguette vient de Mantes-la-Jolie.... tu commençais tout juste à apprécier la doublette Smaïl Bouabdellah-Benoît Cheyrou.