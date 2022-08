Tu sais que t'es un aoûtix quand...

Tu possède un maillot de Lorient floqué Alain Traoré, tu titres des conclusions hâtives après trois matchs officiels et tu adores découvrir un joueur pour la première fois avec son nouveau maillot. Pour toi, il n'existe rien de mieux que le football au mois d'août. Tu sais que t'es un aoûtix quand...

... tu connais par coeur le calendrier du FC Lorient sur les 30 prochains jours mais que t'es incapable de te rappeler de tes dates de congés.... tu méprises les juilletix qui tirent des bilans définitifs sur des matchs amicaux, alors que toi tu vas les tirer après trois matchs officiels.... t'es le relou qui ferme toujours les fenêtres quand il fait chaud, même celle des transferts.... tu crois encore aux histoires de fax envoyés à 00h01.... t'as calé tes vacances du lundi au vendredi pour ne pas rater une journée de L1.... tu adores les transferts et plus encore les prêts avec option d'achat.... tu fais des équipes-types sur un cahier que tu conserves toujours avec toi.... parfois tu les fais même sur la nappe en papier du restaurant.... c'est le seul moment de l'année où tu achètes un journal de foot. Juste pour le plaisir de le lire sur la plage.... tu utilises évidemment la technique "journal posé sur le transat / galets posés aux quatre coins du journal" pour une lecture anti-coups de vent tout confort.... tu passes plus de temps dans les menus que sur le terrain dans FIFA.... tu adores pouvoir acheter des faux maillots sur les marchés en Italie. Parfois, tu y trouves même les maillots de mecs pas encore transférés.... tu peux encore te permettre d'avoir des espoirs pour le prochain championnat.... tu adores les vidéos de présentation des joueurs sur Instagram.... la Supercoupe d'Europe a toujours été ta compétition préférée.... tu adores découvrir des joueurs que tu ne connais pas, pour te faire un avis en deux vidéos YouTube.... même si la plupart, tu les connais déjà grâce à Football Manager.... tu aimes tout particulièrement les homonymes. Oui, on pense à toi Luis Suarez.... tu adores les matchs sous 33 degrés avec les fameuses "pauses fraîcheur".... tu ferais tout pour mater les amicaux de pré-saison, et pour cause, ça te permet de t'isoler un peu de la famille en vacances, tous ensemble dans cette maison de location.... tu peux mater les matchs… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com