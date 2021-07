Tu sais que t'es nul à PES quand...

S'il y en a bien un que l'émergence de FIFA a sauvé, c'est toi. Oui, toi qui, depuis une époque lointaine, où la forme des joueurs était indiquée par des smileys de couleurs, prends des roustes à ISS/PES. Toi, tu galérais en Ligue des Masters pendant que tes potes s'amusaient avec Babangida et Recoba. Toi, tu es nul à PES. Mais ce n'est pas grave, il en faut.



- Tu peines tellement à gagner des matchs que Minanda a toujours été ton capitaine en Ligue des Masters et Castolo ton meilleur buteur.- Fier, tu essayais quand même de faire croire à tes potes que Valeny en défense centrale, c'était un choix du coach, pas un truc par défaut.- D'ailleurs, tu es le seul mec de ton entourage à être resté en D2 plus d'une saison.- Tu ne comprends toujours pas pourquoi tes amis arrivaient à faire des roulettes avec le joystick droit alors que toi, ça faisait des "".- L'arme fatale du jeu, le crochet "", tu ne l'as jamais maitrisée. Toi, ça faisait soit un tir, soit une passe. Un problème de coordination, très certainement.- Tu tacles comme un dératé alors que c'est l'arbitre chinois qui officie. Apparemment, il n'y a que toi qui n'as pas compris que c'était le plus sévère du jeu.- Dans ton entourage, on te surnomme "". Ouais, celui qu'on appelle pour se refaire la fraise.- Ce n'est jamais de ta faute mais celle de l'ordinateur ou de la manette.- Quand tes amis font des tournois de deux contre deux, tu es un peu la "" de Motus. Celui qui tombe sur toi a perdu.- En revanche, quand c'est un tournoi en individuel, tu es le "" de Roland Garros. Celui qui tombe sur toi gagne 6-0.- Tu n'as jamais eu assez de points pour débloquer les équipes "", pour avoir des nouveaux crampons et des nouveaux ballons.- Tu es le seul à être meilleur en mode "". Ouais, vu que c'est n'importe quoi, tu t'en sors un peu mieux.- Tu es aussi le seul qui a été foutu de ne pas mettre une frappe de Shevchenko dans le petit filet opposé, quand tu étais un peu sur la droite, dans la surface.- Tu faisais des frappes de mouche avec Adriano et des sprints façon Ronald Pognon avec Babangida.- Tu n'as jamais réussi à mettre cette transversale dans l'espèce de cible de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com