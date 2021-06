Tu sais que t'es fan des cérémonies d'ouverture quand...

Ça y est, l'Euro débute enfin ce vendredi avec un Turquie-Italie en mise en bouche. Ce soir, tu n'allumeras pas ta télé à 21 heures mais bien avant, pour ne rater aucune miette du spectacle qui lance chaque grande compétition. Toi, tu sais que t'es fan des cérémonies d'ouverture quand...

#OpeningCeremony The awkward moment when they use the Niger flag instead of Nigeria #NGA pic.twitter.com/qBJ2hru4AW -- Cameron (@lawseyitfc) June 12, 2014

... tu sais que la plupart du temps, c'est le seul moment où le pays organisateur brille. Et ce ne sont pas l'Autriche, la Suisse, la Pologne et l'Ukraine qui diront le contraire.... tu écoutais encore Pitbull en 2014. Et tu n'as jamais eu peur de le dire.... tu continues de penser que tout cela n'est qu'un hommage à Intervilles.... tu adoreset... tu te dis toujours qu'avec un peu d'exercice, tu aurais pu la faire, cette choré.... tu as quelques restes de tes cours de géographie.... tu as découvert le "french concon" il y a cinq ans.... lorsque arrive la mi-temps du Super Bowl, tu as déjà zappé depuis longtemps sur une autre chaîne : la zumba, c'est avant le match, pas pendant.... mais tu aimerais quand même bien voir ce que donnerait avec un ballon rond lede Katy Perry.... tu sais qu'une cérémonie ratée ne signifie pas forcément un tournoi raté.