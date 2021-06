Tu sais que t'as suivi le premier tour de l'Euro quand...

Après trois ans sans grande compétition, tu as croqué à pleines dents ces deux premières semaines de championnat d'Europe, pour des émotions diverses. Toi, tu sais que tu as suivi le premier tour de l'Euro quand...

... tu as fait la bringue à Budapest. Et ça n'était même pas pour un enterrement de vie de garçon.... tu as observé la hype Sassuolo grimper un peu plus.... et celle de Patrik Schick reprendre de plus belle.... mais tu sais que le vrai but du premier tour est l'œuvre de Róbert Mak. Alors qu'il n'a même pas inscrit son nom au tableau d'affichage de ce Pologne-Slovaquie.... tu as succombé aux charmes d'Alex Král et de Daniel O'Shaughnessy.... tu es ravi de savoir qu'Aaron Ramsey et Gareth Bale sont toujours vivants.... tu n'es pas Olivier Giroud.... tu as vu la légende de Goran Pandev prendre une nouvelle dimension.... tu es en fin de ventre mou dans tes ligues Mon Petit Prono. À moins que tu ne sois Jordan.... tu t'es dit que le PSG avait signé un monstre avec Georginio Wijnaldum.... tu es nul en géographie.... tu t'es rendu compte qu'un arc-en-ciel pouvait faire plus polémique que des cris de singe dans un stade.... et tu sais que le vrai MVP de cette phase de groupes est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com