Tu sais que 2020 n'a pas eu que des mauvais côtés quand...

... tu n'aimes pas le foot.... Hatem Ben Arfa a retrouvé le chemin des filets.... tu as vu Eduardo Camavinga marquer avec l'équipe de France à seulement 17 ans. Même si ça te file un coup de vieux.... tu as revu un Thuram en équipe de France. Même si ça te file un coup de vieux.... tu as pu admirer le sourire ultra bright de Jürgen Klopp soulevant le trophée de champion d'Angleterre.... tu as pu revoir l'OM en Ligue des champions, même si ça n'a pas duré longtemps.... tu as pu voir le Stade rennais en Ligue des champions, même si ça n'a pas duré longtemps.... tu as pu voir l'OGC Nice en Ligue Europa... bon enfin voilà quoi.... tu as assisté à l'épopée de Mirandés, club de D2, qui s'est invité dans le dernier carré de la Coupe du Roi.... Le Havre a enfin recruté un grand nom. Bon, Édouard Philippe s'est installé à la mairie, et pas dans les vestiaires du Stade Océane, mais ça compte quand même.... tu es devenu champion du monde sur... le RC Lens a retrouvé la Ligue 1, et Toulouse la Ligue 2.... d'ailleurs les Bleus ont enfin compris le fonctionnement de la Ligue des nations : il suffit de gagner les matchs.... tu as vu Pierre Gasly accélérer à Monza.... et Romain Grosjean sortir des flammes à Bahreïn.... tu ne l'as jamais portée dans ton cœur, cette Coupe de la Ligue.... trois nouvelles espèces de semnopithèques (des petits singes) ont été découvertes en Asie, grâce à l'analyse de leurs matières fécales.... tu es joueur du Bayern Munich. Ou un fan.... le plus petit village d'Italie, en Lombardie, a célébré sa première naissance depuis huit ans. Un petit Denis qui fait...