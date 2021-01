Troyes nouveau leader, Nancy renverse Valenciennes

Petite secousse en Ligue 2 : vainqueur de Châteauroux (2-0), l'ESTAC vient de se poser sur le trône à la place de Grenoble, battu à Clermont (3-0), alors que Toulouse, vainqueur du Paris FC (1-0), récupère la place de dauphin. De son côté, Nancy, en infériorité numérique pendant une grosse partie de la soirée, a réussi le gros coup du soir en renversant Valenciennes (2-3).

Clermont 3-0 Grenoble

Mais pourquoi Grenoble est-il leader de Ligue 2 ?

Guingamp 2-2 Amiens

Le match entre les deux meilleures défenses du championnat a tourné à l'avantage de Clermont. Les Auvergnats ont fait tomber le leader grenoblois, un résultat leur permettant de se placer au pied du podium, à quatre points du leader. Cédric Hountondji a ouvert le score de la tête, lui qui n'avait plus marqué depuis avril 2017, avant deux autres buts signés Jodel Dossou et Mohamed Bayo. Invaincu depuis dix matchs, le GF38 redescend sur terre et perd la première place de Ligue 2. Le GF38 pourra regretter un penalty non sifflé sur Willy Semedo à la 18minute., comme le nombre de victoire du GF38 à l'extérieur sans Yoric Ravet.