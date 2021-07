Troyes, la perle de l'Aube

Facilement accessible depuis Paris, Troyes est la destination idéale pour une escapade crédit photo : Shutterstock

Facilement accessible depuis Paris, Troyes est une destination idéale pour le week-end. Découverte du « bouchon de champagne », le quartier historique de la ville, ressourcement dans le parc naturel de la forêt d'Orient, visite des vignobles de champagne ou séance shopping dans l'un des quatre centres de magasins d'usine, il y en a pour tous les goûts !

Le «bouchon de champagne», quartier historique de Troyes

Capitale historique de la Champagne, Troyes possède un très joli centre-ville médiéval à la forme caractéristique. Au cœur du secteur piétonnier, vous découvrirez de belles maisons à colombages du XVIe siècle magnifiquement préservées comme la Maison du Boulanger ou la Tourelle de l'Orfèvre.

Les façades colorées donnent un charme unique aux ruelles où les maisons à pans de bois et toiture en châtaignier côtoient les constructions en «appareil champenois» (mélange de brique et de craie). De la cathédrale à l'église Sainte-Madeleine et la basilique Saint-Urbain, Troyes dispose par ailleurs de très beaux édifices religieux où vous pourrez admirer un ensemble exceptionnel de vitraux. Ville d'art et d'histoire, Troyes accueille d'ailleurs la Cité du Vitrail.

Troyes, capitale du shopping

Ancien centre de l'industrie textile, Troyes est aujourd'hui la capitale européenne des magasins d'usine. La ville compte 85.000 mètres carrés de surface de vente répartis entre 4 centres de marques regroupant 200 boutiques outlet, qui proposent des réductions de 30 à 50% sur les grandes marques de prêt-à-porter tout au long de l'année. Le premier centre, Marques City, a vu le jour en 1991 à Pont-Sainte-Marie, au nord-est de Troyes. Le plus important, McArthur Glen, rassemble une centaine de boutiques sur 30.000 mètres carrés.

Les lacs de la forêt d'Orient

À quelques kilomètres de Troyes, la forêt d'Orient constitue le cadre idéal pour un moment de détente. Le lac Amance possède des plages de sable surveillées l'été, et l'on peut y pratiquer de nombreuses activités comme le ski nautique ou le jet ski. Le lac du Temple est le repaire favori des pêcheurs. Le lac d'Orient est quant à lui réservé aux activités nautiques sans moteur (aviron, pédalo, voile, canoë, planche à voile...) et à la baignade. N'hésitez pas à faire un détour par Mesnil-Saint-Père pour flâner dans le joli port de plaisance. Si vous souhaitez loger au cœur du parc naturel, le Domaine de la Forêt d'Orient propose un hôtel avec piscine extérieure couverte et chauffée ainsi qu'un spa.

Les caves de champagne

Saviez-vous que l'Aube est le second producteur de champagne, après la Marne? Le vignoble d'appellation Champagne couvre 6.500 hectares, et il fournit le cinquième de la production, soit aux alentours de 50 millions de bouteilles. Le plus proche, Montgueux, est à une dizaine de kilomètres de Troyes. Empruntez la Route Touristique du Champagne qui relie Bar-sur-Aube à Bar-sur-Seine et arrêtez-vous dans l'un des domaines viticoles pour profiter d'une dégustation.

3 restaurants à découvrir à Troyes Le Valentino: dans le centre historique, un restaurant gastronomique niché au fond d'une cour intérieure. 35, rue Paillot-de-Montabert. Au Flexi Troyen: une cuisine authentique, des produits locaux et de saison, le tout dans un jardin magnifique avec vue sur la cathédrale. 9, ruelle des Chats. Aux crieurs de vin: une adresse réservée aux amateurs de vin: ici on choisit sa bouteille dans la cave, avant de l'accompagner d'un plat centré sur le produit: charcuterie, viande fermière ou fromage. 4, place Jean-Jaurès.

