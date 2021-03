Troyes humilié par Nancy, Toulouse se fait plaisir, Guingamp aussi

Clermont ne joue pas, mais gagne quand même ! Le deuxième de Ligue 2 a réalisé une excellente opération ce samedi, puisque Nancy a terrassé le leader troyen au stade de l'Aube (1-5) et que Grenoble a cédé du terrain. En revanche, Toulouse s'accroche et l'En Avant Guingamp se réveille.

Troyes 1-5 Nancy

Rodez 3-0 Valenciennes

Nancy n'a plus grand-chose à voir avec l'équipe qui s'était inclinée contre Troyes mi-décembre, l'ESTAC a pu s'en apercevoir. En forme depuis le passage à la nouvelle année, les hommes de Jean-Louis Garcia ont rapidement mis les locaux dos au mur grâce à deux penalties transformés par Kenny Rocha Santos. Pour une faute sur Mickaël Biron (15), puis une main de Yoann Salmier (20). Le leader a poussé, mais Yoann Touzghar a envoyé son penalty au-dessus (23) et le poteau a sauvé l'ASNL (43). Sanction dès le retour des vestiaires signée Aurélien Scheidler, suite à un cadeau de la défense troyenne (46). Maxime Barthelmé a poussé Giovanni Haag au csc (61) et redonné espoir aux siens, mais Vinni Triboulet (76) et Haag (86) ont eu le dernier mot., pour Nancy. Et c'est mérité, car Troyes restait sur dix-sept matchs sans défaite à domicile en championnat.