So Foot • 02/02/2021 à 22:18

Troyes et Toulouse stoppés, Pau et Châteauroux à la fête

C'est le monde à l'envers dans l'antichambre : l'ESTAC et son dauphin toulousain ont vu leur série s'arrêter, respectivement à Clermont (2-1) et Auxerre (3-1) pendant que le cancre Châteauroux atomisait Chambly (3-3) et que le 19e Pau signait un deuxième succès de rang contre Amiens (2-0). La bataille de Charléty, elle, n'a ps offert de vainqueur entre le Paris FC et Niort (3-3).

Auxerre 3-1 Toulouse

" Toulouse est un club qui te fait fondre en larmes "

Caen 1-1 Valenciennes

L'AJA a bien choisi son moment pour reprendre sa marche en avant : en tapant le dauphin de Troyes avec la manière (3-0), les hommes de Jean-Marc Furlan (39 points) reprennent la quatrième place à Grenoble. Rémy Dugimont une fois dans chaque période (4et 77) et Axel Ngando à la conclusion d'une contre-attaque (42) ont fait mal au Téfécé, qui n'avait plus perdu depuis 13 parties toutes compétitions confondues et a pourtant globalement dominé les débats. Le peno de Rhys Healey dans le temps additionnel (90+3) ne sera bon que pour les stats de l'Anglais.