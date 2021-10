Troyes et Rennes dos à dos

Troyes 2-2 Rennes

Une rencontre pétillante entre Troyens et Rennais.Dans un match engagé et parfois décousu, Troyes et Rennes n'ont pas réussi à se départager (2-2) au stade de l'Aube et poursuivent leurs séries d'invincibilité respectives (3 matchs sans perdre pour l'ESTAC, 8 pour le SRFC). Ce sont les Bretons qui ont commencé la partie tambour battant, dominant leur sujet et ouvrant rapidement le score grâce à un nouveau coup de casque d'Aguerd suite à un corner de Bourigeaud. Au-dessus techniquement, les Rennais ont même eu les occasions pour enfoncer les Troyens, mais Gallon s'est montré impeccable pour empêcher Terrier et Bourigeaud de faire trembler ses filets. Mais au fil du match, Troyes met sa timidité de côté pour bousculer la bande de Genesio et retourner les Bretons comme des crêpes en l'espace de deux minutes avant la pause.L'égalisation est d'abord venue d'Adil Rami, auteur d'une tête gagnante pour inscrire son premier but en Ligue 1 depuis trois ans. Les quelques fidèles présents au stade de l'Aube ont à peine eu le temps de se rasseoir qu'ils ont assisté au show Baldé au milieu d'une défense rennaise apathique et au pion opportuniste de Dingomé. L'histoire aurait pu être entendue en deuxième période si Ripart n'avait pas gâché quelques belles opportunités, alors que les Rennais et Sulemana, à côté de la plaque ce dimanche après-midi, ont longtemps peiné à retrouver des couleurs offensivement. Jusqu'à ce pétard gagnant allumé par Terrier après une remise de Guirassy pour remettre les compteurs à zéro. Dans les derniers instants de la partie, l'ancien…