So Foot • 13/02/2021 à 21:00

Troyes et Clermont carburent, Le Havre assure

Peu de buts, pas mal de suspense et des résultats plutôt logiques : bienvenue en Ligue 2, où Troyes (leader) et Clermont (troisième) ont respectivement battu Rodez et Chambly pour continuer leur bon championnat. Pendant ce temps-là, Le Havre est allé gagner à Châteauroux comme Nancy à Dunkerque. De leur côté, Pau et Grenoble ont partagé les points avec Paris et Amiens tandis que Caen s'est imposé devant Niort.

Caen 1-0 Niort

Châteauroux 0-1 Le Havre

Weber (74Résumé de la première mi-temps : un but, en faveur des Chamois, annulé pour hors-jeu. Résumé de la deuxième mi-temps : un poteau sur un coup franc de Jacob en faveur de Niort, et un goal de Weber pour Caen. Et ce n'est pas immérité., comme le nombre total de frappes cadrées.40minute, au stade Gaston Petit. Grange prépare sa volée, la claque... mais voit son ballon fuir le cadre. Tant pis pour Châteauroux, tant mieux pour Le Havre. Car après l'entracte, c'est bien Le HAC qui fait la bonne affaire en laissant le soin à Bonnet de transformer son penalty d'une panenka toujours plaisante. De toute façon, les visiteurs ne sont pas venus là pour faire le spectacle., comme le nombre de rencontres consécutives du Havre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com