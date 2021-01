Troyes creuse l'écart, Paris et Grenoble se relancent

Qui a dit que la Ligue 2 n'était pas spectaculaire ? Ce soir, le programme a offert vingt-huit buts en huit matchs de championnat. Résultat des courses ? Troyes souffre mais arrache un succès précieux à Pau (1-0), le Paris FC déroule à domicile contre Amiens (4-2) comme Grenoble contre Chambly (2-0). Dans le bas de tableau, Châteauroux partage les points avec Guingamp (3-3) pendant que Dunkerque se défait d'Ajaccio (3-1). Fou.

FC Pau 0-1 Troyes

Paris FC 4-2 Amiens SC

Pour l'ESTAC, la visite dans les Pyrénées-Atlantiques démarre par une tuile : la blessure du capitaine Jimmy Giraudon qui avait joué jusqu'ici toutes les minutes troyennes en Ligue 2 2020-2021. La suite n'est guère plus réjouissante car le leader de Ligue 2 éprouve la plus grande peine du monde à se rapprocher du but gardé par Alexandre Olliero. Sans un Romain Armand maladroit face au but, Troyes aurait pu repartir sans le moindre point dans la besace et avec deux blessés au compteur, Mutombo abandonnant à son tour ses partenaires pour une douleur musculaire. Mais comme Troyes possède un banc de qualité, Brandon Domingues débloque la rencontre et fait exulter Laurent Batlles (78, 0-1). Jusqu'au bout, Troyes a souffert mais l'essentiel est là : les voilà avec cinq points d'avance sur le troisième, Toulouse., comme le nombre de points obtenus par l'ESTAC depuis le début de saison. Costaud.