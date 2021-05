Troyes champion et en Ligue 1, Caen tremble

Grâce à son succès contre Dunkerque (2-0), Troyes est champion de Ligue 2 2020-2021. Dauphin en pleine bourre, Clermont y est presque grâce à son succès contre Sochaux (3-1). Pour les barrages, Toulouse conforte sa troisième place grâce à son succès contre Caen (3-0), Grenoble prend une bonne option en allant chercher le nul à Auxerre (1-1) et Paris reste cinquième après son match nul à Ajaccio (1-1). En bas de tableau, Chambly revient à égalité de points avec Caen, plus que jamais en danger pour descendre en National 1.

Troyes 2-0 USL Dunkerque

Clermont

Troyes était en position confortable pour assurer la montée en Ligue 1 dès ce soir, l'ESTAC l'a fait ! Dans le stade de l'Aube, le leader met une première fois Axel Maraval à la parade sur une reprise du gauche de Dylan Chambost (19). Si les Dunkerquois sont dangereux par deux fois grâce à Ilan Kebbal (35) et Guillaume Bosca (37), la grosse occasion de la première période est pour Florian Tardieu qui voit son penalty repoussé par un Maraval des grands soirs (45). Dès lors, Laurent Batlles réalise un coaching payant: respectivement passeur et buteur sur l'action, Tristan Dingomé et Alimani Gory offrent à Troyes le but libérateur pour accéder à l'élite. La suite offre à Dylan Saint-Louis l'opportunité de doubler la mise sur un service d'Umut Bozok. La fête est double : Troyes monte en Ligue 1 et reçoit le titre de champion de Ligue 2 2020-2021 !