Tronchet : "J'ai une espèce de névrose footballistique"

Persuadé qu'on joue comme on est, Tronchet était un ailier gauche timide et angoissé par les rencontres officielles. Pourtant, le père de Jean-Claude Tergal peut se vanter d'avoir joué presque partout. Que ce soit dans le bassin minier, la forêt amazonienne ou un terrain cabossé à Madagascar. Autant de parties impromptues qui ont (presque) soigné son rapport névrotique au ballon rond.



"J'aimais bien les entraînements, mais dès que c'était un match, il y avait un côté officiel pesant."

Le jour où vous avez vaincu vos plus grandes peurs

Non, je n'ai pas de préférence, même si en règle générale, je préfère jouer que regarder car dans le football élémentaire, une pureté s'est conservée, celle du goût du jeu et du ballon. Mais attention, le foot ce n'est pas du tout de la rigolade. Il faut un minimum de tenue, de jeu, et de volonté de gagner. Si on n'a pas envie de se battre pour jouer et l'emporter, on ne prend pas de plaisir. C'est quelque chose de pervers qui est extrêmement difficile à expliquer aux gens qui nous accusent d'être trop sérieux.Comme je le mets en scène dans ma BD, je n'ai pas eu ce père qui m'initie au foot. J'ai donc dû aller tout seul vers ce jeu qui m'intéressait, mais qui me faisait peur. Comme le terrain est un petit théâtre où on a tous notre partition à jouer, dès qu'on a le ballon, on est sous le faisceau de tous les regards. Et ça, c'était difficile pour moi. Je n'étais pas très bon, et je suis finalement allé m'inscrire dans l'équipe du village, à côté de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Mais je n'ai pas connu de grands moments, et c'était beaucoup de souffrance. J'aimais bien les entraînements, mais dès que c'était un match, il y avait un côté officiel pesant, et s'il y avait des spectateurs, c'était encore plus terrifiant.Oui, j'avais un peu peur de recevoir une