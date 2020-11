Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Trois médailles pour la France aux championnats d'Europe Reuters • 19/11/2020 à 19:30 Temps de lecture: 1 min







Trois médailles pour la France aux championnats d'Europe par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi débutaient les championnats d'Europe de Judo à Prague et certains Français ont été performant car ils y ont obtenu des médailles. C'est le cas tout d'abord de la Judoka de la catégorie -54kg Shirine Boukli médaillée en or après sa victoire après étranglement sur Andrea Stojadinov. Une très belle performance pour celle qui était tou d'abord remplaçante pour ces championnats d'Europe. Elle a été bien suivi par Kilian Le Blouch, 31 ans, qui a remporté sa première médaille en carrière avec une belle troisième place en -66kg. Enfin, Sarah Léonie Cysique a décroché une médaille de bronze chez les - de 57 kilos d'un ippon sur Ileva la Bulgare. Demain, cinq français seront au programme de la deuxième journée.