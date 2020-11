Tristan Do : "J'ai fait une apparition dans une sorte d'Olive et Tom thaïlandais"

La star de l'équipe nationale de Thaïlande est française. Passé par Strasbourg, Lorient, Épinal et le Gazélec Ajaccio, Tristan Do a rejoint la patrie d'origine de son père en 2014, et n'est plus jamais revenu. Le latéral droit a tout gagné en club, mais a aussi brillé dans les compétitions continentales avec les Éléphants de duerre. Entretien.

"Clairefontaine est un souvenir majeur dans une carrière, mais aussi dans une vie d'homme. Cela donne des bases au niveau du professionnalisme, mais pas que."

Mon père est thaïlandais, ma mère est française. Mes grands-parents paternels sont thaïlandais, mais avec des origines vietnamiennes. J'ai encore un peu de famille au Vietnam. Mon père et ses frères et sœurs sont nés en Thaïlande et ont grandi là-bas, avant de déménager en France. Et donc toute ma génération est née et a grandi en France, à Mantes-la-Jolie. Mes parents ont ensuite déménagé à Évreux, où ils vivent toujours.Mon père est un grand fan de foot et a joué au niveau amateur. Ma famille est aussi dingue de foot. C'est marrant parce que mon père allait souvent voir l'équipe nationale de Thaïlande quand il était jeune.J'ai commencé le foot dans un village à côté de Mantes-la-Jolie quand j'avais 5 ans. Ensuite, quand mes parents ont déménagé à Évreux, j'ai joué à Pacy-sur-Eure et j'ai passé les tests pour intégrer Clairefontaine. Les noms connus de ma génération à l'INF sont Alphonse Areola, Raphaël Guerreiro, Jérôme Roussillon ou encore Jérémie Bela. J'ai fait mes 3 ans là-bas avant de signer pro à Strasbourg. Sur ma deuxième et dernière année aspirant, j'ai joué toute la saison avec la réserve en CFA2. Une très belle génération avec qui on a été champions de France de CFA2. Malheureusement, le Racing a déposé le bilan à ce moment-là. Mais pour l'anecdote, sur toute notre génération CFA2, tout le monde a retrouvé un club pro. Moi, je suis parti à Lorient où j'ai aussi évolué avec la réserve.De très, très bons souvenirs. En particulier Clairefontaine,