Tripy Makonda : " La Ligue 1 peut échapper au PSG, on ne sait jamais avec eux "

Arrière gauche du Paris Saint-Germain entre 2008 et 2011, Tripy Makonda a commenté en direct l'élimination face au Real Madrid sur la chaîne Twitch de son club formateur. Moins de 24 heures après la désillusion, il en a gros sur la patate mais prend le recul nécessaire entre ses différentes casquettes d'ancien joueur (du PSG), supporter (du PSG) et futur entraîneur (peut-être du PSG, qui sait) pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé.

" C'est comme lorsque tu es enfant, que tu vis un certain traumatisme et que des années plus tard tu revis la même situation, tu as un blocage "

Que tu sois supporter du PSG ou pas, quand tu vois la physionomie du match, et qu'en quinze minutes ils mettent trois buts... tu ne comprends pas. C'est un coup de massue. À chaque fois que le PSG va joue en Ligue des champions qu'il mène après l'aller, tu sais que tout est possible. Parce que tu l'as connu et tu sais que les leçons n'ont pas retenues. Sur le coup j'étais énervé, mais en tant que joueur j'arrive à avoir un certain recul. La vie ne s'arrête pas parce que le PSG a perdu. Mais je veux comprendre ce qu'il s'est passé.Au final, c'est la dernière qui compte, parce que c'est celle qui va sceller le résultat. C'est là que tu vois la différence sur la motivation : le Real était déterminé, et le PSG était davantage dans la gestion du match et n'a pas su gérer son temps faible. Le but de Benzema marque un tournant émotionellemment, comme le coaching de Pochettino. Quand tu compares l'entrée de Gueye avec celle de Camavinga de l'autre côté, tu vois laquelle a été la plus bénéfique. Tu sors un pilier comme Kroos, tu prends des risques avec un jeune dans un gros match à enjeux. Puis Gana Gueye de son côté qui n'est pas au top physiquement, qui a eu cette histoire avec Mbappé et s'est insulter... Tout ce côté humain doit être pris en compte.Sur l'action de Donnarumma tout remonte. C'est comme lorsque tu es enfant, que tu vis un certain traumatisme et que des années plus tard tu revis la même situation, tu as un blocage. Même si ce sont des joueurs qui sont là pour la performance, ça reste des êtres humains qui ont des séquelles. Ceux qui viennent d'arriver, eux, connaissent l'histoire du PSG. Chaque, c'est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com