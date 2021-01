Trinity Rodman : "Kobe et mon père voulaient que je joue au basket"

Dans la cour des grands, Trinity Rodman y plante déjà ses crampons. Récupérée en deuxième position par Washington Spirit, l'attaquante de 18 ans est devenue la plus jeune joueuse draftée de l'histoire de la NWSL, le championnat américain de football féminin. Mais la fille d'un certain Dennis débarque dans le monde du sport professionnel avec un nom et un héritage que tous les fans de basket connaissent. Entretien.

The moment Trinity Rodman joined the #SpiritFam #NWSLDraft pic.twitter.com/ZafqZsaFND -- Washington Spirit (@WashSpirit) January 14, 2021

Je suis vraiment très excitée, comme jamais je ne l'ai été de toute ma vie. J'ai toujours attendu ce moment. Être draftée numéro deux par une équipe que j'ai admirée, c'est juste incroyable. J'ai hâte de pouvoir commencer les entraînements et la compétition.Quand la Covid-19 est arrivée, la saison universitaire a été repoussée de plusieurs mois, et j'ai réalisé que je n'allais pas pouvoir jouer et à quel point je voulais jouer, et cela à haut niveau. J'en ai parlé à ma famille et je me suis dit que j'avais le niveau suffisant pour pouvoir m'inscrire à la draft. J'ai travaillé en conséquence pour atteindre le niveau de la ligue professionnelle.Bien sûr que Washington est une ville géniale, et ça me change de la Californie, de la météo et du style de vie californien. J'aime le changement et être venu à Washington State était déjà super pour moi. Je n'avais pas de préférence pour l'équipe dans laquelle je serais draftée, mais c'est vrai que j'adore Washington.