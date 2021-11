Tribunes au bord de la crise de nerf : la faute à qui ?

Cet Olympico constitue le sixième incident grave, depuis le début de la saison. Avec, en ligne de mire, des tribunes françaises qui semblent au bord de la crise de nerfs et renvoient souvent une image décevante voire inquiétante. Mais quelles sont les solutions pour sortir de cette spirale, tant les causes de cette répétition de débordements de violence semblent échapper à tout le monde ?

Violence sous-jacente

L'image est terrible. Dimitri Payet recevant, en pleine tête, une bouteille d'eau. Tout le monde se souvient de ce qu'il avait déjà subi, à Nice. Sa réaction, en balançant en retour l'objet du délit. L'invasion du terrain. Le match arrêté. Beaucoup conservent encore en mémoire ses paroles fortes, après le classico, à l'encontre de certains fans phocéens. Le voici de nouveau au cœur de la tempête, et au cœur du problème. Car, de fait, il ne s'agit plus de ce qui constituait la grande angoisse du football, autrement dit la violence entre supporters. Ces tensions qui sont en train de devenir l'un des phénomènes marquants de cette saison, au point de conditionner le déroulé des rencontres phares du dimanche soir et alors que la L1 n'a jamais été aussi séduisante, concernent en effet rarement des affrontements entre fanatiques.Les jets d'objets, les fumis, les envahissements de terrain... Cette escalade, trop familière, propose une nouvelle configuration avec un jeu à trois : les tribunes où l'on peine à trouver des interlocuteurs maîtrisant la situation dans leurs propres gradins, les clubs qui ne savent plus sur quel pied danser pour s'en sortir sans dégât et les autorités aussi apathiques que dépassées. Au milieu ? Des joueurs directement pris pour cible, au-delà du chambrage.Comment ne pas se sentir désarmé, en observant cette addition de comportements ? Pourtant, en particulier durant le confinement, le mouvement ultras et les supporters avaient offert un visage plutôt responsable dans leurs prises de position (en rendant, notamment, hommage au personnel soignant). De même, depuis de nombreuses années, les combats contre la répression ou les législations spécifiques avaient fait grandir le mouvement ultra français. Le travail au sein de l'instance nationale du supportérisme établi par le ministère des Sports, avec les divers acteurs impliqués autour de la table, avait également permis des progrès plutôt encourageants.