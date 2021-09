Trêve de plaisanteries !

Entre un agenda déjà chargé et les contraintes provoquées par la crise sanitaire, la trêve internationale de ce mois de septembre est enquiquinante pour tout le monde. Au cœur du problème cette fois-ci : l'absence des internationaux sud-américains ce week-end dans certains championnats domestiques. Il n'est plus question de désigner des coupables, ils sont trop nombreux, mais il serait grand temps que tous les acteurs se posent autour d'une table pour trouver des solutions à ces problématiques récurrentes.

Le grand bazar

? Il va y avoir quelques absents le jour de la rentrée sur #PrimeVideoLigue1... #Ligue1UberEats pic.twitter.com/XM7lneb71d -- Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 8, 2021

C'est une perspective que l'on attendait depuis une dizaine de jours : les championnats nationaux sont bientôt de retour. Historiquement, la trêve internationale du mois de septembre a rarement passionné les foules, encore moins quand celle-ci interrompt les débuts passionnants de nos feuilletons préférés. En France, cette pause forcée n'a fait que renforcer l'impatience de retrouver la Ligue 1, entre l'ennui devant les matchs des Bleus et l'excitation provoquée par les quatre premières journées de la ligue des talents. C'est pourtant un drôle de week-end qui s'annonce dans les principaux championnats européens, alors que cinq rencontres comptant pour les qualifications au Mondial 2022 se disputeront dans la nuit de jeudi à vendredi (Paraguay-Venezuela, Uruguay-Equateur, Colombie-Chili, Argentine-Bolivie, Brésil-Pérou).Un problème pour les championnats domestiques européens et les clubs qui, rappelons-le, payent ces joueurs qui ne pourront potentiellement pas être alignés en raison d'un agenda infernal. La cinquième journée de Ligue 1 devrait ainsi se jouer sans Lionel Messi, Konrad de la Fuente, Keylor Navas, Guillermo Maripán, Miguel Trauco, Ángel Di María, Gerson, Leandro Paredes, Lucas Paquetá, Neymar et Bruno Guimarães, entre autres, pour la simple raison que ces derniers ne sont pas des machines. Et ça, ce n'est pas normal.