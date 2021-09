Tresse, but éclair et lacet défait : Zlatan Ibrahimovic est de retour

Tresse, but éclair et lacet défait : Zlatan Ibrahimovi? est de retour

Zlatan Ibrahimovic faisait ce dimanche son grand retour, après quatre mois d'absence. Il n'a pas tardé à briller. Six minutes après son entrée en jeu, le Z a marqué. Et tout ça avec un lacet défait. Les prémices d'une saison triomphale ?

Il ne pouvait pas manquer le rendez-vous. La veille, Cristiano Ronaldo avait planté un doublé pour son retour à Old Trafford. Il se devait de faire aussi bien. Alors, Zlatan a fait ce qu'il savait faire de mieux : du Zlatan. De retour sur le banc après 125 jours d'indisponibilité, à la suite d'une blessure subie contre la Juve le 19 mai dernier, le Z a patiemment attendu son heure. Face à la Lazio, ses coéquipiers étaient largement en train de faire le job, avec ce score de 1-0 à la pause. À l'heure de jeu, le grand moment arrive. Stefano Pioli le fait rentrer à la place du buteur du jour, Rafael Leao. Avec un look de tueur à gage qui n'est pas sans rappeler Tao Pai Pai dans Dragonball (les cheveux tirés en arrière + la natte), il débarque sur la pelouse sous l'ovation de San Siro. Quelques secondes plus tard, il se créé déjà une première occasion. Et six minutes après son entrée, le moment-clef. Ibra est tranquillement en train de refaire ses lacets dans la moitié de terrain adverse, quand il voit qu'Ante Rebi? est lancé sur le côté gauche. Tant pis pour le lacet, il file vers le but avec la fougue d'un gamin de 18 ans. Un appel dans le dos du défenseur plus tard, le voilà qui dépose le ballon au fond des filets. Avec son lacet défait, évidemment.

Opéré en juin, buteur en septembre



Faut-il encore balancer des chiffres ? Zlatan Ibrahimovic aura 40 ans dans vingt jours. Face à la Lazio, il a inscrit son 565e but en carrière, club et équipe nationale confondus. En Serie A, il en est à 148. Des joueurs encore en activité, seuls Ciro Immobile (159) et Faviuo Quagliarella (177) en ont marqué plus. Et depuis son retour à Milan en janvier 2020, malgré les nombreux pépins physiques, il tourne à une moyenne de 0,7 but par match. Encore ? Zlatan a donc marqué ce dimanche 12 septembre 2021, soit très exactement 21 ans, 10 mois et 13 jours après son tout premier but officiel, inscrit en championnat suédois avec Malmö, face àu Västra_Frölunda, le 30 octobre 1999. Rafael Leao avait 5 mois, Saelemaekers 4, Brahim Diaz 3, et Sandro Tonali n'était même pas né. Des chiffres qui en disent long sur la longévité au très haut niveau du bonhomme, que tant avaient donné pour fini lors de