Tranquille vainqueur à Bordeaux, Monaco joue le titre

Souverains sur la pelouse des Girondins, les Monégasques ont quitté le Matmut Atlantique avec trois points de plus dans leur besace, grâce à des buts de Volland, Gelson Martins et Joveti?. L'ASM revient à deux points du leader lillois.

Girondins de Bordeaux 0-3 AS Monaco

Bordeaux venu ici pour subir ok ?

Après le nul de Lens contre Brest, la mission de l'AS Monaco était de sécuriser le top 4 à l'heure d'affronter Bordeaux selon Niko Kova?. Mais derrière la fausse modestie du coach monégasque, le vrai objectif pour l'ASM était de revenir à deux points du LOSC et à une longueur du PSG en tête la L1. Mission accomplie. Totalement dominateurs face à des Girondins fantomatiques, les joueurs de la Principauté se sont tranquillement imposés 3 à 0. À défaut d'être brillant, c'est un Monaco solide qui a signé une quatrième victoire de rang en championnat. Et surtout, un Monaco qui peut regarder vers le haut.En plein sprint final et à l'entame d'une semaine à trois matchs, Niko Kova? avait décidé de faire tourner un peu à Bordeaux. L'avantage pour le Croate, c'est que ça a consisté à titulariser Gelson Martins, Ben Yedder et Volland. Un luxe qui n'a pas changé grand-chose : au Matmut Atlantique, l'ASM a vite déroulé face à des Bordelais apathiques. Le début d'un long siège, ponctué par quelques ogives. Le Tsar Golovin a décoché les deux premières, sans succès (14, 16). Etouffés, les Bordelais en souffrance ont en plus perdu le capitaine Koscielny sur blessure. Dans la foulée Gelson Martins est passé tout proche de l'ouverture du score sur un énième caviar de Tchouaméni (23). Mais ce sont les deux autres revenants qui ont trouvé la faille : Ben Yedder à la déviation géniale, Volland à la frappe enroulée après un contrôle orienté délicieux