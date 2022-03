Trajkovski, roi de Palerme

En crucifiant l'Italie à la 92e minute, Aleksandar Trajkovski a permis à la Macédoine du Nord de défier le Portugal pour un ultime barrage lors duquel le vainqueur participera à la Coupe du monde au Qatar. Une performance déjà historique pour un pays qui n'a jamais participé au moindre Mondial. Une façon pour l'attaquant, aussi, de marquer le coup pour son retour à la maison, lui qui a évolué pendant quatre ans à Palerme, autrement dit sur le lieu du crime de ce jeudi 24 mars 2022.

"Palerme m'a fait tomber amoureux de la vie"

À la 92minute d'un duel très tendu entre l'Italie et la Macédoine dans le stade de Palerme, un nom bien connu des amateurs du calcio inscrit son nom dans l'histoire. Pour mieux faire plonger le pays qui l'a révélé. Aleksandar Trajkovski, 29 ans, vient de renvoyer ladans ses heures les plus sombres, en la privant pour la deuxième fois de rang d'une Coupe du monde. L'attaquant arrivé à Al-Fayha cet hiver sonne la révolte des Lions Rouges, qui ont passé 90 minutes à repousser l'ennemi, pour mieux achever une bête déjà blessée de n'être qu'en barrages, d'une frappe qui se niche dans le petit filet d'un Gigio Donnarumma dont les bras ont subitement paru très courts. Au coup de sifflet final, l'ailier gauche célèbrecette victoire 1-0 obtenue sur le fil qui qualifie la Macédoine en finale des barrages, où elle affrontera le Portugal.Les supporters siciliens s'arracheront sans doute plus les cheveux que d'autres devant le tableau d'affichage, avec ce. Ce nom a en effet résonné pendant quatre saisons dans les travées du Stadio Renzo Barbera, antre du Palermo et théâtre des plus belles années en club de l'international macédonien. En 2015, lorsqu'il débarque du côté de Palerme, le club est en Serie A, aligne une attaque avec Andrea Belotti et Robin Quaison, tous deux 22 ans à l'époque. 113 matchs et 20 buts plus tard, le Macédonien, qui enchaîne les saisons pleines entre Serie A et Serie B, quitte le navire quand le club est exclu de deuxième division. Il s'agit de seule expérience en Italie, mais le natif de Skopje ne l'oublie lorsqu'il est interrogé par lasur son retour à Palerme avec le maillot rouge et jaune, le mois dernier après le tirage au sort., racontait-il alors innocemment.