"Toutes les femmes, qu'elles soient voilées ou trans, peuvent jouer au foot"

Anaïs Garcia est à l'initiative du projet "Les Footeuses de M****", une action qui permet aux femmes de pratiquer le football, qu'elles portent le voile, qu'elles soient trans ou SDF. Elle revient sur les nombreuses péripéties, mais également les réussites de cette aventure, qui s'écrit désormais sous la bannière de l'AS Toulouse-Mirail.

"Nous avons dans l'équipe des femmes voilées, des anciennes SDF, des mères célibataires qui vivent au RSA, mais aussi des avocates et des universitaires."

Plusieurs filles ont avoué qu'elles n'ont pas pu apprendre à jouer au foot quand elles étaient petites. Pour ma part, mon père est un fan inconditionnel, mais il ne m'a jamais appris à jouer. Avec la Coupe du monde féminine en France, de plus en plus de femmes s'intéressent au foot. Je me suis dit qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, alors pourquoi pas maintenant. Avec plusieurs personnes, nous avons réussi à trouver quelques terrains libres à certains créneaux, puis un coach a bien voulu nous apprendre. La mayonnaise a vite pris, et d'une dizaine, on est passé à une vingtaine, puis une trentaine aujourd'hui.Effectivement. Notre politique s'accentue principalement sur l'accessibilité. Toutes les femmes ou personnes transsexuelles peuvent intégrer l'équipe quels que soient leur niveau, leur condition physique, leur âge, leur pratique religieuse ou leur situation familiale. Nous avons dans l'équipe des femmes voilées, des anciennes SDF, des mères célibataires qui vivent au RSA, mais aussi des avocates et des universitaires. Quand nous nous entraînons dans le quartier du Mirail, nous voyons des mamans jouer au foot avec leurs enfants et nous leur proposons d'intégrer notre équipe.Certaines joueuses n'hésitent pas à en parler. La première personne trans qui a intégré l'équipe nous a fait passer des documents pour qu'on