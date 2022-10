Tout Paris attendait Benzema

Ce lundi, Karim Benzema est devenu le cinquième Français à remporter le Ballon d'or. Le Madrilène a été sacré au cours d'une cérémonie prestigieuse au théâtre du Châtelet, à Paris. Récit d'une soirée mémorable.

Ronaldo, Damso et Nabilla

, interroge une touriste étrangère, alors que son blondinet de fils, qui porte un survet' du Barça, fait mine de ne pas savoir. Sans doute était-elle surprise de voir un tel attroupement, agglutiné contre des barrières, sous la flotte, avec une F1 entourée d'une dizaine d'ingénieurs au bord de la route. Rien à voir avec un quelconque Grand Prix de Paris, ce lundi le quartier du Châtelet était dédié à la cérémonie du Ballon d'or, mais surtout à Karim Benzema . Les centaines de badauds massés autour du théâtre du Châtelet n'attendaient que lui, ou presque. Lucia et Irene, deux étudiantes espagnoles, de passage à Paris dans le cadre du programme Erasmus, sont perchées sur le rebord d'une fenêtre qui offre une meilleure vue sur le tapis rouge., lance l'une., plussoie l'autre. Heureusement, Rodrigo, qui les accompagnait, les contredit :Plus loin, et plus proche de l'action, des dizaines d'adolescents, la plupart habillés en survêtement, rivalisent d'ingéniosité pour s'offrir un point de vue. Certains n'hésitent pas à grimper sur la fontaine du Châtelet. Seul un membre de cette audience a eu la malice de se ramener avec un escabeau.À mesure que la pluie s'intensifie, les invités débarquent au compte-gouttes. Les arrivées d'Andriy Shevchenko et de Jean-Pierre Papin ne font pas particulièrement crier la foule, au contraire de celle de Damso. À l'applaudimètre, le rappeur belge termine au pied du podium de la soirée, derrière Zinédine Zidane, Sadio Mané, accueilli très chaleureusement, et, évidemment, l'homme de la soirée, Karim Benzema. Dans son cosplay de Tupac , l'attaquant suit l'arrivée de la délégation du Real Madrid, composée de Luís Figo, Ronaldo Nazário, Zizou, Florentino Pérez et... Nabilla. C'est donc à 19h57 que le futur lauréat foule le tapis rouge, en compagnie de Thibaut Courtois, vainqueur du trophée Yachine et seulement… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com