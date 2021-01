Tournon : "Quand on a été au plus près du réacteur, on sait combien c'est fragile"

En 30 ans cumulés en tant que chef de presse de l'équipe de France (jusqu'en 2018), Philippe Tournon a fait partie d'innombrables histoires bleues et a vu passer des générations de joueurs et de sélectionneurs. Il raconte tout ça - et un peu plus - dans un livre, La Vie en bleu, sorti le 6 janvier. Entretien nostalgie et tambourin avec un retraité qui l'a bien mérité.

Je n'aurais pas eu ce parcours si je n'avais pas été amoureux de l'équipe de France. C'est évident que lorsqu'on a été pendant 30 ans au cœur de l'équipe de France comme je l'ai été, on l'aime encore plus que le supporter lambda. Quand on a eu la chance d'être au plus près du réacteur, on sait combien c'est fragile, combien le moindre grain de sable peut venir enrayer cette belle mécanique. Surtout lors des phases finales.Bien sûr, surtout lors de ma deuxième vie en équipe de France. En 2004, quand je suis parti, l'info en continu n'avait pas encore cette importance. Et lorsque je suis revenu en 2010 à la demande de Laurent Blanc, les réseaux sociaux explosaient, il existait une pression médiatique que je n'avais pas connu auparavant. Ça demandait une vigilance accrue et un positionnement encore plus pointu. Maîtriser la communication de l'équipe de France, ça n'a jamais été mon ambition, c'est de moins en moins réalisable.Ce rôle existait déjà dans les grandes fédérations autour de chez nous, en Allemagne, Italie ou Angleterre, mais pas chez nous. C'est Hidalgo qui, à l'approche de la Coupe du monde 1978 en Argentine, a commencé à en parler à Fernand Sastre, qui m'en a parlé quelques mois avant la Coupe du monde 1982. J'étais rédacteur en chef adjoint et chef du football à, et on a convenu que j'entre à la Fédération en décembre 1982 pour organiser le service