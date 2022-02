Tournoi des six nations: les Bleus assurent l'essentiel

Le XV de France, porté par trois essais de l'ailier Gabin Villière est venu à bout de l'Italie en Six Nations, le 6 fvrier 2022 à Saint-Denis ( AFP / FRANCK FIFE )

Contrat rempli. Le XV de France, poussif voire laborieux, s'est sorti du piège italien (37-10), dimanche, pour le compte de la première journée du Tournoi des six nations 2022 et prend la première place du classement.

Les Bleus, privés de leur sélectionneur Fabien Galthié testé positif au Covid-19, ont inscrit cinq essais, synonymes d'un point de bonus offensif, par Anthony Jelonch (26e), Gabin Villière (40e, 49e, 80e+1) et Damian Penaud (69e).

Suffisant pour se défaire d'une équipe italienne accrocheuse, qui a longtemps posé des problèmes aux coéquipiers d'Antoine Dupont.

Les Bleus s'installent donc à la première place du classement, devant l'Irlande, en démonstration samedi devant le pays de Galles (29-7), et devant l'Ecosse, qui a étouffé l'Angleterre (20-17).

Ils enchaînent aussi une douzième victoire de rang, dont neuf dans le Tournoi, face aux Transalpins, qui ne sont plus rentrés vainqueurs d'un voyage en France depuis... 1997 et un 40-32 infligé aux Bleus, à Grenoble.

Pour une équipe qui a perdu 33 matches consécutifs dans le Tournoi et ne s'est plus imposée à l'extérieur depuis juin 2018 et un succès 25-22 contre le Japon, l'Italie a combattu valeureusement.

Damian Penaud s'échappe et va inscrire un essai pour le XV de France contre l'Italie en Six Nations à Saint-Denis, le 6 février 2022 ( AFP / FRANCK FIFE )

La pluie incessante des quarante premières minutes n'explique pas tout. Pas plus que l'absence de Galthié, contraint au "télé-travail", selon le bon mot du manager des Bleus Raphaël Ibanez.

Avec cinq Toulousains dans le XV de départ, dont quatre "covidés" fin janvier (Ntamack, Dupont, Jelonch, Baille) revenus en Bleu en début de semaine, ce XV de France-là a clairement manqué de rythme.

- En rodage -

Depuis le 11 décembre, Antoine Dupont n'avait joué que 70 minutes, peu convaincantes, la semaine dernière face au Racing 92 avant de retrouver le Tournoi.

Et ça s'est ressenti: le meilleur joueur du monde 2021 connaît un début d'année 2022 compliqué et sa baisse de niveau a clairement eu un impact sur le jeu des Bleus, aussi maladroits (10 turnovers concédés) qu'indisciplinés (14 pénalités contre eux).

Heureusement pour eux, Anthony Jelonch, le capitaine courage de la tournée en Australie, a montré la voie sur une interception pleine de malice (26e), pour inscrire son premier essai en Bleu.

Et si le buteur Melvyn Jaminet, d'habitude si régulier, a connu quelques ratés (deux transformations ratées), Gabin Villière, lui, a su prendre sa chance avec un triplé, ses quatrième, cinquième et sixième essais internationaux.

Le centre du XV de France Gaël Fickou sonne la révolte malgré l'Italien Toa Halafihi à Saint-Denis, au nord de Paris, le 6 février 2022 ( AFP / FRANCK FIFE )

Les Italiens, eux, ont à nouveau chuté. Mais ils ont également montré, avec une équipe rajeunie (25 ans de moyenne d'âge au coup d'envoi), qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs. Au moins pendant 50 minutes.

L'ouvreur Paolo Garbisi (21 ans) a donné le tournis à ses adversaires tandis que le centre Tommaso Menoncello est devenu le plus jeune marqueur d'essai de l'histoire du Tournoi, à 19 ans et 170 jours.

Il efface des tablettes l'Ecossais Stuart Hogg (19 ans et 251 jours), le Gallois George North (19 ans et 302 jours) ou le Français Gaël Fickou (19 ans et 317 jours).

Ces "Azzurri" ont de l'avenir. Les Bleus, eux, candidats auto-désignés à la victoire finale, restent en course pour un premier Grand Chelem depuis 2010.

Mais il leur faudra montrer un autre visage samedi prochain (17h45) face à un redoutable XV de Trèfle, qui débarque au Stade de France plein de confiance.