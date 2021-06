Tour de France: Merlier vainqueur d'un final-hécatombe

La joie du Belge Tim Merlier, vainqueur de la 3e étape du Tour de France, disputée entre Lorient et Pontivy, le 28 juin 2021 ( POOL / Philippe LOPEZ )

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, de la même équipe, a gardé le maillot jaune.

L'Australien Caleb Ewan (c) et le Slovaque Peter Sagan chutent à quelques mètres de la ligne d'arrivée de la 3e étape, disputée entre Lorient et Pontivy, le 28 juin 2021 ( POOL / BENOIT TESSIER )