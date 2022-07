Tour de France: en route vers Peyragudes et sans Majka

Le Polonais Rafal Majka devant son leader chez UAE, le Slovène Tadej Pogacar, lors de la 16e étape du Tour de France, entre Carcassonne et Foix, le 19 juillet 2022 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le peloton du Tour de France s'est élancé mercredi à la sortie de Saint-Gaudens pour rejoindre Peyragudes, terme de la 17e étape, sans le Polonais Rafal Majka, précieux lieutenant de Tadej Pogacar en montagne.

Majka, ancien lauréat du GP de la Montagne, souffre d'une blessure musculaire à une cuisse après l'incident mécanique (chaîne cassée) dont il a été victime mardi dans la première journée pyrénéenne.

Cet abandon affaiblit Pogacar pour les deux dernières journées dans les Pyrénées. Le Slovène, dauphin du maillot jaune danois Jonas Vingegaard (à 2 min 22 sec), n'a plus que trois coéquipiers dont un seul grimpeur, l'Américain Brandon McNulty.

Profil de la 17e étape du Tour de France 2022 entre Saint-Gaudens et Peyragudes, le 20 juillet 2022 ( AFP / )

Le peloton, qui a pris le départ sous le soleil mais par une température sensiblement inférieure aux jours précédents, est fort de 144 coureurs puisque le Belge Tim Wellens (Lotto) a été positif à un test de détection du covid-19. Le Belge est le douzième coureur du peloton du Tour à quitter l'épreuve pour cette raison.

Le parcours de la 17e étape a été limité à 129,7 kilomètres entre le départ et l'arrivée sur l'altiport de Peyragudes-Balestas, lieu de tournage voici un quart de siècle de scènes spectaculaires d'un James Bond, "Demain ne meurt jamais".

Après une cinquantaine de kilomètres de plaine, les ascensions et les descentes s'enchaînent.

Aspin (1re catégorie), un "classique" pyrénéen, et la Hourquette d'Ancizan (2e cat.), une découverte plus récente, précèdent le col de Val Louron-Azet (1re cat.), propice aux attaques sur une route rugueuse à la pente irrégulière.

L'ascension finale, classée en première catégorie et longue de 8 kilomètres à 7,8 %, se conclut par une rampe encore plus sévère (16 %), où Romain Bardet s'était montré le plus fort lors de la précédente arrivée devant le Colombien Rigoberto Uran.

Mais, en 2017, la dernière montée était sensiblement plus courte (2,4 km) pour rejoindre l'altitude de 1580 mètres.

L'arrivée à Peyragudes est prévue vers 17h00 suivant un tableau horaire calculé à 36 km/h de moyenne.