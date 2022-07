Tour de France: combien gagne le maillot jaune?

Combien gagne le vainqueur du Tour de France? crédit photo : Capture d’écran Instagram

Les 176 concurrents de la 109e édition du Tour de France se sont élancés de Copenhague le 1er juillet. Au total, la dotation globale s’élève à 2,282 millions d’euros. Combien remportera le vainqueur à l’arrivée sur les Champs-Élysées le 24 juillet? Classement général, victoire d’étape, maillot vert ou à pois: on vous dit tout sur les primes versées aux coureurs et aux équipes.

Classement général du Tour de France: une enveloppe stable depuis 2016

Au terme de trois semaines et de 21 étapes, le coureur le plus rapide de la Grande Boucle empochera un chèque de 500.000 euros . Les cyclistes arrivés en seconde et en troisième position remporteront respectivement 200.000 et 100.000 euros . Le quatrième et le cinquième gagneront 70.000 et 50.000 euros . Le concurrent arrivé en 8e position passera sous la barre des 10.000 euros ( 7.600 euros ), et le dixième touchera 3.800 euros . À partir de la vingtième place, les concurrents finalistes recevront 1.000 euros .

La somme attribuée au vainqueur n’a pas évolué depuis 2016. Elle a bondi de 200.000 euros en 20 ans. En 1994, elle s’élevait à 304.898 euros . Elle a ensuite été revalorisée à 335.338 euros en 1995, 400.000 euros en 2003, 450.000 euros en 2006, pour finalement atteindre le demi-million d’euros en 2016.

25.000 euros pour un maillot distinctif

Les huit meilleurs sprinteurs (maillot vert) et les huit meilleurs grimpeurs (maillot à pois) remportent une prime spécifique à l’arrivée sur les Champs-Élysées. Le porteur d’un maillot distinctif se voit remettre un chèque de 25.000 euros . Les primes pour les 7 concurrents suivants s’échelonnent de 15.000 à 2.000 euros . Le meilleur jeune coureur touche 20.000 euros , tout comme le super combatif.

Le classement par équipe permet également de faire gonfler les recettes: la meilleure formation du Tour empoche 50.000 euros (puis 30.000 , 20.000 , 12.000 et 8.000 euros pour les quatre équipes suivantes).

Des primes à chaque étape

À ce gain final, s’ajoutent des primes associées aux performances sur chacune des 21 étapes. Les vingt premiers à franchir la ligne sont récompensés. Une victoire d’étape rapporte 11.000 euros . Le second remporte 5 .500 euros , le troisième 2.800 euros , et le quatrième 1.500 euros . Les coureurs de la 15e à la 20e position touchent 300 euros .

Chaque jour passé en jaune rapporte 500 euros . Les porteurs des trois autres maillots (vert, blanc, à pois) gagnent 300 euros par jour. Le meilleur jeune coureur de chaque étape du Tour remporte 500 euros, le coureur le plus combatif touche pour sa part 2.000 euros . La meilleure équipe est gratifiée de 2.800 euros .

Le passage d’un sprint intermédiaire rapporte 1.500 euros au premier coureur, 1.000 euros au second et 500 euros au troisième. Le passage en tête d’un col rapporte entre 200 et 800 euros suivant la difficulté. Enfin, une prime spéciale de 5.000 euros est attribuée au premier coureur arrivé au sommet du col du Galibier.

Le salaire et les contrats de sponsoring, principales sources de revenu des cyclistes

Toutes ces primes sont cumulables. Ainsi, le vainqueur du classement général peut également être en tête d’autres classements. Tadej Pogacar, vainqueur de l’édition 2021, a également remporté des primes au titre du meilleur jeune coureur ( 66.500 euros ) et du meilleur grimpeur ( 107.250 euros ), en plus de trois victoires d’étapes.

Au sein des formations du peloton, il est de coutume de mettre en commun les primes récoltées au cours des étapes pour les répartir entre les coureurs et le staff. En 2021, l’équipe UAE-Emirates de Tadej Pogacar a été la mieux dotée avec 619.580 euros .

La principale source de rémunération des cyclistes demeure le salaire versé par leur équipe et les contrats de sponsoring. Selon le site italien Calcio e finanza, Tadej Pogacar est le coureur le mieux payé actuellement avec un salaire annuel de 6 millions d’euros . Il est suivi de Chris Froome (Israel-Premier Tech) et Peter Sagan (TotalEnergies), qui touchent tous deux 5,5 millions d’euros , puis Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) avec 3,5 millions d’euros . Le Français le mieux payé est Julian Alaphilippe, coureur de Quick-Step, qui dispose d’un salaire annuel de 2,3 millions d’euros .

Tour de France féminin

Le Tour de France féminin se déroulera du 24 au 31 juillet 2022. Il est doté d’un prize money de 250.000 euros , avec 50.000 euros pour la gagnante. Marion Rousse, sa directrice, a souligné que l’épreuve n’était composée que de huit étapes, ce qui la rapprochait de courses telles que Paris-Nice ou le Criterium du Dauphiné. “Je peux vous dire que c’est plus que sur le Dauphiné”, a-t-elle précisé, affirmant avoir la “volonté de payer les femmes au même prix que les hommes le plus tôt possible.”

Tour de France 2024: l’arrivée pourrait ne pas avoir lieu à Paris Pour la première fois depuis la création de l’épreuve en 1903, l’arrivée de la Grande Boucle pourrait ne pas avoir lieu dans la capitale en raison des JO, qui se tiendront à partir du 26 juillet 2024. Selon la Gazzetta dello Sport , la dernière étape, prévue le 21 juillet, devrait être délocalisée sur la Côte d’Azur, plus précisément à Nice . “Rien n’est décidé”, a réagi Christian Prudhomme, directeur de l’épreuve, qui espère trouver un aménagement avec la maire de la capitale.

