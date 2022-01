Toumani Diagouraga : "La culture anglaise m'a pris aux tripes"

Avec 559 apparitions sous la tunique de douze écuries différentes, Toumani Diagouraga est devenu l'un des joueurs français les plus capés de l'histoire des divisions inférieures d'Angleterre. Légende à Brentford et actuellement à Morecambe (D3), le milieu de terrain de 34 ans revient longuement sur sa longue aventure en terres britanniques. Entre un accident qui a failli l'empêcher de réaliser son rêve, les entraînements sur le parking ou encore les trajets dans les petits villages, entretien avec celui pour qui les ligues inférieures d'outre-Manche n'ont plus aucun secret.

"Mon bras était quasiment disloqué du corps et le lien entre mon épaule et mon bras était très fragile."

Non pas vraiment. Quand tu es sur la pelouse tu penses au match et à tout le travail technique et tactique que tu as fait pendant la semaine. Tu penses à la mise en place des instructions de ton entraîneur. J'avais aussi dans la tête les mots de certains supporters qui nous ont dit plus tôt dans la semaine que l'on pouvait créer l'exploit. J'ai beau revenir de loin et avoir connu des événements tragiques, j'étais concentré uniquement sur la rencontre.J'avais 15 ans. J'étais avec des amis à moi à Corbeil-Essonnes. On était dans la rue, tranquille, et on a vu le bus passer. On devait absolument le prendre et pour essayer de le choper j'ai couru. Malheureusement quand j'ai traversé, il y a une voiture qui est arrivé de l'autre côté. Je ne l'ai pas vue et l'accident est vite arrivé. J'ai été violemment percuté. Ensuite je me rappelle être au sol, sur la route. Mon épaule était complètement déboitée. Sur le coup je n'avais pas vraiment mal. Mais ça c'était parce qu'on ne me touchait pas encore. J'étais choqué de ce qui m'était arrivé et mes potes ont appelé l'ambulance. Quand ils m'ont fait entrer dans le camion, ils ont dû se mettre à plusieurs pour maintenir mon bras. Il était quasiment disloqué du corps et le lien entre mon épaule et mon bras était très fragile. J'arrive à l'hôpital et pendant tout le trajet, ils font attention à mon bras. Quand il me mette sur le lit d'urgence et qu'il le laisse tomber, c'était horrible.