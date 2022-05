Toulouse sacré, Ajaccio menacé, Dunkerque condamné

Victorieux de Nîmes (2-1), Toulouse a pu cueillir le titre de champion de Ligue 2 en toute sérénité et faire la fête devant un public bouillant. Accroché à Grenoble (1-1), l'AC Ajaccio garde la deuxième place. Mais les Corses n'ont plus qu'un point d'avance sur Auxerre, qui s'est imposé au Havre (1-2). En bas de tableau, c'est fini pour Dunkerque qui a coulé à pic devant Guingamp (1-3).

Auxerre plus que jamais dans le coup, Sochaux et le PFC ont rendez-vous

Une dernière victoire. C'était ce qu'il manquait au Toulouse FC pour être sûr et certain de décrocher son troisième titre de champion de France de Ligue 2. Mission accomplie ce samedi soir, face à Nîmes (2-1). Dans un Stadium comble et vêtus du maillot qu'ils porteront en Ligue 1 dans quelques mois, les Violets ont d'abord été refroidis par une tête d'Anthony Briançon (24), titulaire pour la première fois de la saison après avoir été blessé pendant de très longs mois. Il n'en fallait pas plus pour piquer à vif l'orgueil du leader, qui a fait le siège du but d'un Lucas Dias longtemps en état de grâce. Le portier gardois a fini par s'incliner sur un tir dévié d'Ado Onaiwu (49). Il a de nouveau cédé sur une tentative de Denis Genreau, entré en jeu quelques minutes plus tôt (78). Juste après le coup de sifflet final, la pelouse a été envahi par un public chauffé à blanc et prêt à célébrer avec ses protégés. Même sans succès, les Haut-Garonnais auraient de toute façon été sacrés parce que l'AC Ajaccio n'a pu faire mieux que match nul à Grenoble (1-1). Menés au score sur un coup franc lumineux de Loris Néry (39), les Corses ont arraché un point en supériorité numérique par l'intermédiaire de Riad Nouri (64). Suffisant pour garder leur destin entre leurs mains, même si leur avance s'est dangereusement réduite.Car dans le même temps, Auxerre (3) a signé une très belle opération en l'emportant au Havre (1-2). C'était pourtant mal barré puisqu'en début de partie, Pape Ibnou Ba rappelant qu'il était en Normandie en ajustant Donovan Léon de près (15). Les hommes de Jean-Marc Furlan ont cependant du caractère, et deux joueurs au rôle crucial dans ce sprint final : Gauthier Hein, et Gaëtan Charbonnier. Le premier a égalisé (54), le second a donné l'avantage aux siens une douzaine de minutes plus tard (66) et l'expulsion de Jubal (61) n'a finalement eu aucune conséquence fâcheuse pour l'AJA, qui revient donc à un point