Toulouse s'échappe, le HAC prend le derby, Nancy pathétique

Vainqueur de Dunkerque (0-2), Toulouse profite du nul d'Ajaccio face à Niort (0-0) pour prendre quatre points d'avance en tête du classement. Alors que Pape Ibnou Ba a marqué son premier but pour le HAC dans le derby face à QRM (1-0), les Nancéiens continuent leur chemin de croix après une nouvelle rouste à Grenoble (4-1).

Dunkerque 0-2 Toulouse

Ajaccio 0-0 Niort

Le leader toulousain n'a pas tremblé sur la pelouse de Dunkerque pour creuser l'écart en tête du classement. Malgré vingt premières minutes difficiles, les hommes de Philippe Montanier ont fait la différence grâce à Mikkel Desler et Brecht Dejaegere. Avec sept victoires et deux nuls, le TFC continue son conte de fée.La mauvaise opération de la soirée est pour l'AC Ajaccio, la seule équipe du Top 5 à ne pas avoir gagné ce mardi. La meilleure défense du championnat a pourtant tout tenté pour percer le verrou des Chamois mais les hommes d'Olivier Pantaloni ont manqué de chance, à l'image d'un but non accordé alors que le ballon avait franchi la ligne. Une décision qui n'a pas plu aux supporters, qui n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement.