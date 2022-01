Toulouse reprend les commandes, Nancy respire un peu mieux

Dans ce multiplex marqué par le report de Quevilly-Rouen-Amiens et par le retard d'une heure de Sochaux-Caen, les Toulousains ont fait le minimum face à Pau pour reprendre la tête du championnat. La lanterne rouge nancéenne, quant à elle, a réussi à se défaire de Bastia dans les derniers instants et reste invaincu en 2022.

EA Guingamp 0-0 Grenoble Foot 38

AS Nancy-Lorraine 2-1 SC Bastia

Un match nul qui contente les Grenoblois. Après cinq défaites consécutives en Ligue 2 (six avec la Coupe de France), les Isérois prennent leur premier point en championnat depuis plus de deux mois. C'est le seul point positif de la soirée du GF38, puisqu'il reste à portée de la zone de relégation. Sur la pelouse bretonne, ils ont dominé en se procurant quelques situations, mais ne sont pas parvenus à mettre le feu à la surface guingampaise. Les locaux, eux, n'ont franchement rien montré et ce nul les conforte dans le ventre mou.Et si l'ASNL renversait tout, en 2022 ? Après le succès face à Rennes en Coupe de France, les Lorrains ont donc gagné leurs deux premiers matchs de l'année. C'est seulement leur troisième victoire de la saison en championnat, leur première depuis le 6 novembre. Ce bon résultat, les locaux le doivent au but de Thomas Basila, mais surtout à la boulette de Johnny Placide dont la sortie sur corner n'est ni réussie ni académique. Les locaux ont cru voir les trois points s'envoler, lorsqu'Idriss Saadi est venu battre Nathan Trott à bout portant. Mais à…