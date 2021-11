information fournie par So Foot • 06/11/2021 à 21:00

Toulouse piétine, Ajaccio sur le podium, Nancy se relance

Malgré la défaite de Sochaux, Toulouse a concédé son troisième match nul consécutif face à QRM (0-0), alors qu'Ajaccio s'est arraché face à Dijon pour grimper sur le podium (1-0). En bas du classement, Nancy respire après sa victoire à Niort (1-3), alors qu'Amiens et Valenciennes sont en apnée.

Quevilly-Rouen 0-0 Toulouse

AC Ajaccio 1-0 Dijon

Après la défaite de Sochaux et la victoire d'Auxerre, le Téfécé a manqué l'occasion de s'envoler en tête du classement. Les Toulousains ont concédé leur troisième match nul consécutif et sont tombés sur un Lemaître impérial. Le gardien de Quevilly-Rouen a multiplié les arrêts devant l'armada offensive des Violets, restée muette pour la deuxième fois de la saison. Avec un seul petit point pris en Normandie, le TFC ne compte qu'une unité d'avance sur l'AJA, alors que Sochaux débarque au Stadium dans deux semaines.Dans la catégorie des opérations manquées, l'AC Ajaccio n'est passé qu'à quelques secondes de louper l'opportunité de grimper sur le podium. Mais ça, c'était avant le coup de casque d'El Idrissi dans la dernière minute du temps additionnel pour arracher les trois points au nez et à la barbe des Dijonnais. Le verrou du DFCO a fini par craquer, alors qu'Anthony Racioppi a livré un match XXL. Dijon n'a pas réussi hold-up, mais s'est vu refuser deux pions. Les Corses sont donc troisièmes, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com