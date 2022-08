Toulouse fait sa loi à Troyes

Deux ans, neuf mois et 26 jours que le TFC n'avait pas gagné un match de Ligue 1.

Troyes 0-3 Toulouse

Deux ans, neuf mois et 26 jours.La dernière victoire du TFC dans un match de Ligue 1 remontait au 19 octobre 2019 contre Lille. Soit une éternité qui a pris fin sur la pelouse du stade de l'Aube grâce à une nouvelle prestation convaincante des Violets.Ambitieux dans le jeu, le promu monopolise le ballon dès les premiers instants, mais peine à percer le bloc compact proposé par l'ESTAC. La bande de Bruno Irlès quant à elle ne se pose pas de question et fait frissonner le stade sur un centre de Bruus reprise de la tête par un Baldé bien seul (13). Hors cadre. Le feu follet troyen s'offre même un rush individuel coupé par un tacle autoritaire de Nicolaisen (23). Avec plus de 70% de possession, Toulouse finit par trouver la faille : Ratão envoie Aboukhlal dans la profondeur, avant que le centre du Marocain ne soit propulsé dans ses propres filets par Larouci, venu tacler en catastrophe devant un très bon Dejaegere. Touchés, les Aubois se ruent sur la cage de Maxime Dupé pour tenter de revenir avant la pause, mais quand le dernier rempart manque sa sortie, c'est Sylla qui repousse sur sa ligne la tentative de Baldé (45).Sans avoir cadré, Toulouse est devant à mi-course, mais va continuer d'accélérer. Van den Boomen sollicite Gallon sur coup-franc (52), puis sur une récupération haute, Aboukhlal s'engouffre côté gauche et centre pour Ratão, qui n'a plus qu'à conclure dans le but vide. Cette fois, Troyes est sonné et la maîtrise des visiteurs se fait de plus en plus flagrante. Trouvé par une remise astucieuse de Dallinga, Aboukhlal réussit à s'emmener le ballon mais ne cadre pas (66). Le défense troyenne est bien trop apathique et Desler est… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com