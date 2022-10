Toulouse fait le spectacle contre Montpellier

Le TFC a fait le spectacle au Stadium.

Toulouse 4-2 Montpellier

La naissance d'un véritable derby en Occitanie ?Rapidement menés au score, les Toulousains ont fait parler la poudre pour renverser Montpellier (4-2) dans un Stadium bouillant et au terme d'un scénario fou.Derby d'Occitanie oblige, l'ambiance monte du virage Brice dès les premières minutes. Mais ce sont bien les Montpelliérains qui frappent les premiers : sur corner, Khazri envoie une belle volée repoussée par Dupé dans les pieds de Cozza. Malmenés, les Violets réagissent avec leur premier but cette saison sur l'une de leurs grandes forces la saison dernière : les corners, Spierings se jetant pour couper la déviation de Chaïbi. Le vent tourne et sur un long ballon, Aboukhlal déséquilibre Tchato à l'épaule avant de finir de près avec sang froid. Toulouse est bien mieux et corse l'addition sur une magnifique action conclue d'une mine en lucarne de Chaïbi, admirablement servi dans la course par une talonnade de Van den BoomenDès la reprise, Sylla s'infiltre côté gauche et voit son centre arriver jusqu'à Dejaegere, qui ne se fait pas prier pour porter une nouvelle estocade. Une rencontre arrêtée peu avant l'heure de jeu après des jets de lacrymogène aux abords du stade . Dès qu'elle redémarre, cette partie totalement folle décide de basculer à nouveau. Pour un très léger contact du bras du Savanier, Desler reçoit un deuxième carton jaune… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com