information fournie par So Foot • 18/12/2021 à 16:00

Toulouse fait exploser Nîmes, Nancy sort l'ESTAC

Ce week-end de Coupe de France a véritablement débuté ce samedi après-midi. Toulouse a imposé sa loi au Nîmes Olympique au Stadium, porté par Ado Onaiwu (4-1). Non sans trembler, Bastia a mis fin au parcours des Hauts-Lyonnais, club de N3 (1-3). Surprise en revanche au stade de l'Aube où Nancy, réduit à neuf, a fini par sortir l'ESTAC aux tirs au but. Le petit poucet Panazol a de son côté pris la porte au terme, là aussi, de la cruelle séance de tirs au but.

Troyes 1-1 (2-4 aux tirs au but) Nancy

Toulouse 4-1 Nîmes

Humilié par le voisin nancéen au Stade de l'Aube en mars (1-5), l'ESTAC a subi une nouvelle déconvenue ce samedi en Coupe de France contre l'ASNL. La lanterne rouge de Ligue 2 a été à la hauteur de sa réputation en écopant d'un rouge dès la demi-heure de jeu, Maxime Nonnenmacher recevant deux cartons jaunes en l'espace de trois minutes (32). Les Lorrains ont même fini à neuf avec une autre expulsion, de Saliou Ciss (76). Malgré cette supériorité numérique, Troyes a déjoué. La faute d'Edmond Akichi sur Hyun-Jun Suk a permis à Brandon Domingues d'ouvrir le score sur penalty (44), mais Andrew Jung a logiquement égalisé en trompant Jessy Moulin (64). Incapable de faire la différence, l'ESTAC s'est fait piéger aux tirs au but avec une parade de Baptiste Valette sur la tentative de Suk et un gros raté de Yasser Larouci. Qui s'y frotte s'y pique...Battu à Niort et neutralisé par Rodez lors de ses deux dernières rencontres, le TFC a profité de la parenthèse offerte par la Coupe de France…